Gisela Pfeil wird aus dem Zichtauer Ortschaftsrat verabschiedet

Zichtau

Nach 17 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit wurde Gisela Pfeil aus dem Zichtauer Ortschaftsrat verabschiedet. Die 77-Jährige scheidet aufgrund eines Wohnortwechsels aus. Sie hat eine Wohnung in Gardelegen bezogen und ist damit nicht mehr Einwohnerin des Ortes Zichtau. „Dein Herz für Zichtau wirst du aber wohl nie verlieren. Wie gesagt, du bist und bleibst eine Zichtauerin, für uns eine gute Freundin und Verbündete“, sagte denn auch Zichtaus Ortsbürgermeister Lukas Kösterke bei der Verabschiedung in der jüngsten Sitzung des Zichtauer Ortschaftsrates. Es sei ein Abschied, der schwer fällt. Das Gremium verliere einen Menschen mit langjähriger kommunalpolitischer Erfahrung, „eine wichtige Persönlichkeit, mit der wir kommunalpolitisch gemeinsam durch Dick und Dünn gegangen sind und so manche schwierige Situation überwunden haben“, betonte Kösterke.

Gisela Pfeil hatte bei der Kommunalwahl 2004 erstmals für ein Mandat im damaligen Gemeinderat Zichtau kandidiert. Seitdem war sie ununterbrochen im Gemeinderat tätig und nach Abschluss der Gebietsreform am 1. Januar 2011 im Zichtauer Ortschaftsrat. Sie gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereines des Waldbades. Zahlreiche Veranstaltungen hat sie in Zichtau mit organisiert.

Waldbadfest mit einem Cocktail namens Gisella

Ihr zu Ehren wurde bei einem Waldbadfest sogar mal ein Cocktail benannt – Gisella. Sie engagiert sich auch im kulturellen Bereich. So ist es ihr aufgrund persönlicher Kontakte zu verdanken, dass das Classic Brass, Classic Brass, eines der besten Blechbläserensembles Europas, regelmäßig in der Region, vor allem in der kleinen Schenkenhorster Dorfkirche, vom Publikum gefeierte Konzerte gibt.

Beruflich war Gisela Pfeil 42 Jahre im Lehrerdienst tätig. 13 davon als Leiterin der Miester Grundschule.

Zum Abschied überreichte Kösterke der engagierten Frau ein Präsent, ein 45-seitiges Fotobuch mit vielen Erinnerungen ihrer Arbeit. „Du bis uns natürlich auch jederzeit weiterhin willkommen“, betonte der junge Ortsbürgermeister.