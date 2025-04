Besondere Projekte zur Prävention und zum aktivem Mitgestalten des Schulalltages unter anderem mit Klassenparlamenten gibt es in Gardelegens Goethe Grundschule.

Elke Bannach-Hoffmann stellte ihr Buch „1:0 für Greta“ in der Goethe-Grundschule vor.

Gardelegen. - In der Gardelegener Goethe-Grundschule steht jedes Schuljahr unter einem besonderen Motto – in diesem Jahr lautet es: Gemeinsam gegen Gewalt. Ein Thema, das aktueller kaum sein könnte und nicht nur körperliche Auseinandersetzungen, sondern auch seelische Verletzungen durch Worte in den Blick nimmt.