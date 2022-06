Goldene Klänge in der Letzlinger Kirche mit Suoni Dorati

Zichtau - Auch in diesem Jahr begeisterte Suoni Dorati innerhalb des Musiksommers die Zuhörer, welche sich am vergangenen Freitag in der Letzlinger Schlosskirche versammelt hatten, um den goldenen Klängen, so die deutsche Übersetzung des Namens des Ensembles, zu lauschen. Das Künstlertrio, bestehend aus Sopranistin Marleen Mauch, Trompeter Hans Jacob und Organist Marco Lemme, trug Werke, unter anderem von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Tartini und Felix Mendelssohn-Bartholdy, vor.