Der Goldpreis ist nach einem Rekordhoch stark gefallen und sorgt für Unruhe. Zwei lokale Fachleute zeigen, was beim Verkauf von Altgold tatsächlich passiert und schätzen die aktuelle Situation ein.

Umgeben von Säuren, Teststeinen, Lupen und kleinen Maschinen prüft Ingeburg Beyer Metalle und Edelsteine auf ihre Echtheit. Sie und Ehemann Wolfgang kaufen in Gardelegen Altgold an.

Gardelegen. - In den vergangenen Wochen ist der Goldpreis deutlich unter Druck geraten. Dabei war Gold Ende Oktober so teuer wie noch nie. Am 20. Oktober lag Gold auf einem Rekordhoch von 4.381 Dollar pro Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Nun, gerade einmal drei Wochen später, ist er um 400 US-Dollar gefallen und hat die 4.000 US-Dollar-Grenze unterschritten.