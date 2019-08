Archäologen und Stundenten der Universität in Kiel waren für drei Wochen in der Einheitsgemeinde Kalbe zu Gast. Am Fuchsberg bei Brunau machten sie sich auf die Suche nach weiteren Überresten von Urnen, die bereits 1995 dort zum Teil gefunden worden waren. Foto: Danneil-Museum-Salzwedel/Repro: Malte Schmidt