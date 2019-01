Die Einheitsgemeinde Kalbe ist auch in Berlin vielen Menschen bekannt. Das berichtet Anne Haase von der Grünen Woche.

Kalbe/Berlin l Ereignisreiche Tage liegen hinter Anne Haase von der Touristinformation in Kalbe. Grund dafür ist, dass sie zusammen mit Ruth Schwarzer, Vorsitzende des Vereins „Kulturlandschaft Altmark“, bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin zu Gast war. „Wir haben natürlich unsere Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde) repräsentiert“, erzählte Anne Haase.

Neben Kelles Suppenmanufaktur, der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Winkel, der Stendaler Privatbrauerei und vielen anderen Ausstellern aus der Region „konnten wir uns sehr gut vermarkten“, erklärte Anne Haase. Überraschend und sehr erfreulich sei dabei auch der Besuch einiger Kalbenser gewesen, die sich auch auf den Weg zur Grünen Woche machten.

„Erfreulich war dabei auch, dass viele Besucher der Messe bereits die Einheitsgemeinde Kalbe kennen. So ließen sich auch ehemalige Kalbenser an unserem Stand nieder und berichteten aus längst vergangenen Zeiten“, freute sich Anne Haase. Beworben wurden in diesem Jahr unter anderem die Einheitsgemeinde Kalbe und die Möglichkeit, in ihr aus dem Alltagsstress zu fliehen.

Weiterhin wurde über die Natur, Radwanderwege, Reitwege und Wanderwege informiert. Hinzu kam, dass über das Vereinsleben und die Vielzahl der Veranstaltungen gesprochen wurde, die in Kalbe und in der Umgebung angeboten werden. Ein Thema waren während der Grünen Woche aber auch die Obst- baumalleen.

„Unser Erholungsort Stadt Kalbe (Milde) sowie die Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde) und auch die umliegenden Kommunen sind eine tolle Einheit geworden, ,die Altmark‘. Es macht Spaß, uns zu vermarkten. Gerade auf solchen Messen beweist die gute Resonanz, dass wir gefragt sind“, schwärmte Anne Haase über die Resonanz des Besuchs der Grünen Woche.