Grüner Stadt-Dschungel: Schilderwald in Gardelegen

Wer ist dafür verantwortlich, wenn Verkehrsschilder und damit geltende Regeln in der Stadt Gardelegen nicht erkennbar sind. Die Volksstimme fragte in der Verwaltung nach.

Gardelegen (td) - Vom Schilderwald in den deutschen Innenstädten ist ja häufig die Rede. In Gardelegen wuchs dank der Regenfälle der vergangenen Wochen tatsächlich ein solcher. Auf mehreren, übereinander befestigten Schildern an der Zufahrt zum Parkplatz hinter dem Haus II der Gardelegener Stadtverwaltung in der Innenstadt, die die Geschwindigkeit und Parkordnung regeln, fühlte sich der benachbarte Knöterich so wohl, dass von den Hinweisen fast nichts mehr zu erkennen war. Die Schilder waren sozusagen überwuchert, von der Schrift kaum noch etwas zu sehen.