Hansestadt Gardelegen zieht Freibad-Bilanz: Heißer Start – kühles Ende

Sina Lucas (6) aus Gardelegen nahm am letzten Schwimmkurs der Badesaison 2021 in Zienau und teil und schaffte ihr Seepferdchen. Die Schwimmkurse besuchten insgesamt 89 Kinder.

Gardelegen - Ein heißer Start und am Ende ein herbstlicher Sommer – das war das Freibadjahr 2021 in Gardelegen. „Ein ganz normaler Sommer, und das merken wir auch an den Besucherzahlen, die nicht ganz so hoch waren wie in den Vorjahren“, zog Objektleiter Heiko Kruck Bilanz und hatte noch weitere Fakten parat.