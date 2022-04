Hier ist was los! Feuerwehr-Action in Gardelegen oder Kürbisfest in Seehausen - die Ausflugstipps für die Altmark

Die FireFit Championships sind ein Fitness-Wettbewerb unter Feuerwehrleuten, basierend auf Brandbekämpfungsaufgaben in Notfallsituationen. Am 16. und 17. Oktober sind hunderte Teilnehmer in Gardelegen zu Gast.

Altmark - Da sag noch einer, im Herbst wird es ruhiger. In der Altmark definitiv nicht. Wer noch nicht weiß, was er am Wochenende so unternehmen möchte, wird hier ganz sicher fündig. Wir haben einige Ausflugstipps in der Altmark zusammengetragen.