Das Kreiskirchenamt Stendal und das Berkauer Kirchspiel wollen das seit Jahren gesperrte Gotteshaus in Neuendorf am Damm erhalten, hoffen aber auf Mitarbeit im Ort.

Hoffen auf einen Förderverein für die Kirche in Neuendorf am Damm

Die Kirche in Neuendorf am Damm.

Neuendorf - Der viel bemühte Spruch „Die Kirche im Dorf lassen“, er könnte auch auf Neuendorf am Damm angewendet werden. Wenn auch in einer etwas anderen Bedeutung als üblich. Dort soll nämlich demnächst in das Gotteshaus investiert werden. Und das ist alles andere als selbstverständlich.