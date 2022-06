Imfvordrängler Impfzentrum im Altmarkkreis: Ärztin empört über fadenscheinige Ausreden der Behörden

Dass ihrem Team in der Diskussion um vorgezogene Impfungen in Kakerbeck der Schwarze Peter zugeschoben wird, macht Impfärztin Dr. Marianne Holtfoth wütend. Ihr Appell an die Behörden: Mehr Mut zur Wahrheit.