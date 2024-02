In der Gardelegener Disko Feuerwache flirten Gäste mit Botschaften aus Licht

Wer in der Feuerwache zu Gst ist, bekommt Hilfe beim Flirten.

Gardelegen. - Hier wird seit Jahrzehnten getanzt bis der Arzt kommt. Die Gardelegener Feuerwache ist der Treffpunkt für alle, die Partyspaß lieben. Einfach nur Disko ist aber längst out. Angesagt sind Mottos. Ü-30-Partys, Sommer-Partys, Advents-Partys, Techno-Partys, Halloween-Partys, Oster-Partys: Es gibt immer wieder einen guten Grund, tanzen zu gehen – man muss ihn nur finden, weiß Andy Jahn, Chef der Feuerwache. Der Gardelegener Unternehmer hat diesbezüglich immer viele Ideen, mit denen er seine Gäste auf den Dancefloor holt. Nur so geht das Konzept allerdings auch auf. Gastronomen müssen erfinderisch sein, selbst in der ländlichen Region.Deshalb wird auch die nächste Party, die morgen steigen soll, wieder etwas Besonderes. Dieses Mal ist das Konzept die Liebe selbst.