In der Langobardenwerkstatt auf dem Mühlenberg in Zethlingen startet die Saison

Vor einer Woche zog langsam wieder Leben in die Langobardenwerkstatt Zethlingen ein. Am Sonnabend konnte die Mitglieder des rührigen Fördervereins die ersten Gäste begrüßen. Unter anderem auch aus Stendal

Nur ein kleiner Pfad war am Wochenende für die Besucher gemäht. „Die Natur holt sich jetzt alles zurück“, so Ellen Melzian, die am Sonnabend auf ihre ersten Besucher in der Langobardenwerkstatt wartete. Es war Saisonauftakt. „Unser Hausmeister Heiko Bünning konnte noch nicht wieder tätig werden“, so Melzian. Sein Vertrag auf 450 Euro-Basis mit dem Förderverein der Langobardenwerkstatt war ausgelaufen. Mittlerweile hat der Verein Bünnig aber wieder im Team und schon in dieser Woche soll das Gelände wieder auf Vordermann gebracht werden. Alle anfallenden Arbeiten erledigt zurzeit Ellen Melzian.

Die Langobardenwerkstatt ist seit Dienstag voriger Woche geöffnet. Am Sonnabend konnte Ellen Melzian die ersten Gäste begrüßen. So unter anderem Wolfgang Kriegel aus Stendal, der zusammen mit seiner Enkeltochter Johanna Helena Grimm (6) aus Schwerin den Informationsfilm zur Entstehung der Siedlung auf dem Mühlenberg ansah. Aus Magdeburg kam Familie Krause/Locker, um die Langobardenwerkstatt bei einem Kurzbesuch zu besichtigen.

Öffnung derzeit ohne kulinarisches Angebot

Derzeit sind Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Die gesamte Saison 2021 wird die Langobardenwerkstatt von Dienstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet sein. An einem Rahmenprogramm arbeiten die Mitglieder des Fördervereins bereits. Das Angebot ist abhängig vom Pandemiegeschehen. Wichtig für den Förderverein sei aber, dass in naher Zukunft das kulinarische Angebot in der Langobardenküche wieder aufgenommen werden kann, denn gerade dieses ziehe die Besucher auf den Mühlenberg und in eine Zeitreise zu den Germanen, so Melzian.

Derzeit gelten dort coronabedingte Einschränkungen. Es gibt keine Verpflegung wie Fladenbrot, Kuchen oder Suppe. „Wie dürfen noch nichts hier anbieten“, sagte Melzian. Sie hofft, dass nun, da die Gastronomie wieder öffnen kann, auch auf dem Mühlenberg die Gäste wieder versorgt werden können. Bereits vorige Saison erhielt der Förderverein keine Einnahmen durch das Angebot der Langobardenküche. „Noch so eine Saison wie im vergangenen Jahr und der Förderverein steht vor dem Aus.“

Was die Küche betrifft, trifft auch für das traditionelle Angebot der Langobardenwerkstatt zu, denn der Verein darf Aktionen wie Brettchenweben, Lederwerkstatt, Töpfern, Bogenschießen und Steinstoßen derzeit nicht anbieten.

Wer die Langobardenwerkstatt besuchen möchte, kann sich zurzeit aber einen Picknickkorb mitbringen und sich auf dem Areal stärken.

Ellen Melzian ist über den Altmarkkreis Salzwedel für Bildung und Wissensvermittlung in der Langobardenwerkstatt angestellt. Insbesondere für die Kinder hat sie sich einiges einfallen lassen. So können diese mit reichlich Abstand zueinander Steine bemalen, Netze flechten oder alleine im Grabungsfeld nach Tonscherben buddeln. „Mehr geht leider zurzeit nicht“, berichtete Melzian.