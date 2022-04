In Mieste wird die ostpreußische Double-Stricktechnik verwendet

Mieste (ca) - Double-Stricken mit zwei verschieden farbigen Wollfäden – am Ende entsteht ein Stirnband, das man heute in schwarz-weiß mit weißem Muster tragen kann und morgen in weiß-schwarz mit selbigem Muster, nur in schwarz. Arbeiten in dieser Technik präsentierte in der Verkaufsausstellung des Miester Handarbeitszirkels Eva Mertens. Double-Stricken sei eine nicht ganz so einfache Technik, die aus Ostpreußen stammt. „Das ist nichts für einen Fernsehabend mit Handarbeiten nebenbei“, betonte die Handarbeitskünstlerin. Man müsse sich schon konzentrieren, aber die Arbeiten seien sehr schön.