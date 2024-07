Gute Stimmung in Kahrstedt in der Einheitsgemeinde Kalbe: Gleich zwei runde Geburtstage standen im Mittelpunkt bei einem kurzweiligen Fest.

Kahrstedt. - So richtig hatte der Wettergott kein Herz für die Kahrstedter, die am Sonnabend nicht nur das 700-jährige Bestehen des Dorfes, sondern auch den 90. Geburtstag ihrer Ortswehr feierten. Er begleitete den Feuerwehrumzug, die Fahrzeugübergabe, Beförderungen und Ehrungen mit Regen. Doch gut beschirmt waren die Teilnehmer geschützt.

Aus den Händen von Ordnungsamtsleiterin Renate Ahlfeld erhielt Lothar Müller offiziell die Fahrzeugschlüssel. Foto: Maik Bock

Den Umzug führten Ortsbürgermeisterin Heike Büttner und Löschgruppenleiter Lothar Müller an. Die Strecke führte von einem Ortsschild von Dolchau nach Vietzen bis nach Altmersleben. Mit dabei waren Mitglieder der Ortsfeuerwehr Altmersleben (Löschgruppe Kahrstedt), Altmersleben selbst und Kalbe (Milde). Der Fanfarenzug aus Kakerbeck spielte auf. Die Handdruckspritze der Wehr Kahrstedt, die 1908 gebaut und in Dienst gestellt wurde, war ein Hingucker. Seit jenem Jahr gibt es wohl die Löschgruppe im Ort. Offiziell gegründet wurde sie 1934 auf Befehl der Nationalsozialisten.

Nach dem Einzug auf dem Festplatz am Dudel wurde der Regen stärker. Die Organisatoren schoben die weiteren Tagesordnungspunkte etwas nach hinten.

Uwe Wolff war 28 Jahre Bürgermeister. Seine Nachfolgerin Heike Büttner bedankte sich dafür mit einem Präsent. Foto: Maik Bock

In einer Regenpause übergab Ordnungsamtsleiterin Renate Ahlfeld den Fahrzeugschlüssel für das neue gebrauchte Einsatzfahrzeug offiziell an Löschgruppenleiter Lothar Müller. „Wenn wir jetzt noch eine adäquate Unterstellmöglichkeit schaffen könnten, wäre alles perfekt“, sagte Lothar Müller. Er übernahm mit dem Altmerslebener Wehrleiter Christoph Otte die Beförderungen und Ehrungen.

Seit nunmehr 70 Jahre ist Otto Neuling (links) Mitglied der Kahrstedter Feuerwehr. Foto: Maik Bock

Ortsbürgermeisterin Heike Büttner erinnerte anschließend an 700 Jahre Dorfgeschichte und blickte auf einige besondere Momente zurück: So gab es um das Jahr 1900 hier den Pferdebus. Heute gibt es den Rufbus. Über schwere Unwetter und Dürremonate wird in der Chronik ebenfalls berichtet. Ewald Banse, einer der Mitbegründer der Feuerwehr, war einer der Schnellsten im 100-Meter-Lauf. 1973 habe Kahrstedt eine zentrale Wasserversorgung erhalten. In nur vier Monaten sei die Straße nach Dolchau ausgebaut worden, sagte Heike Büttner. Ein Wunsch für die Zukunft hatte sie mit Blick auf den Windpark: dass die Ortschaften in Zukunft etwas daran mitverdienen.

Jan Lamberts schnitt das gebackene Schwein auf, das den Gästen ebenso wie der Gulasch mundete. Foto: Maik Bock

Einen besonderen Dank sprach Heike Büttner ihrem Vorgänger Uwe Wolff aus, der 28 Jahre Bürgermeister in Kahrstedt war. Auch Steffen Liermann wurde geehrt: Er leitete fast 26 Jahre die Wehr Altmersleben.

Die Kahrstedter und ihre Gäste genossen kulinarische Leckereien. Die Kinder konnten sich schminken lassen und auf der Hüpfburg toben, eroberten aber lieber Traktor und Handdruckspritze. Abends wurde ausgiebig getanzt.