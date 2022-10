Kakerbecker Dorfladen an der B71 schließt nach nur einem Jahr

In den Dorfladen in Kakerbeck, der vor rund einem Jahr eröffnete, setzten die Dorfbewohner viel Hoffnung. Mittlerweile ist dieser Laden aber wieder geschlossen und mit diesem auch die Poststelle, die dort integriert war.

Der Riethwiesenhof-Dorfladen in Kakerbeck ist geschlossen. Nach nicht ganz einem Jahr Betrieb gibt es dort keine Produkte mehr zu kaufen.

Kakerbeck - Leere Fenster, leere Regale im Inneren, abgeschlossene Tür, ein Ladenschild, das einsam in der Sonne hängt, mehr ist vom Dorfladen an der Kakerbecker Dorfstraße 72 nicht mehr zu sehen. Im November 2021 eröffneten Rudolf Sasse und Franziska Klotz vom Riethwiesenhof Engersen diesen Laden. Die Kakerbecker setzten viel Hoffnung in diesen. Nach der Schließung der PUG-Vario-Verkaufsstelle Ende April 2021 sollte der Dorfladen wieder eine Einkaufsmöglichkeit bieten. Doch seit 1. Oktober ist er wieder geschlossen.