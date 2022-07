Kalbe: Bringt Breitbandausbau den Hagenauer Weihnachtsbaum in Gefahr?

Der Nadelbaum auf dem Dorfplatz in Hagenau, der als Weihnachtsbaum im Dorf genutzt wird, weist große trockene und kahle Stellen auf. Es sind Folgen von Schäden der Wurzel, vermutlich beim Breitbandausbau entstanden. Die Lichterkette zur Weihnachtszeit ist an den Zweigen gut zu erkennen.

Hagenau - Die Leitungen für das schnelle Internet liegen in Packebusch und Hagenau seit Mai in der Erde, wie Dirk Borchert, Mitglied des Packebuscher Ortschaftsrats während der jüngsten Sitzung berichtete. Das Dorfgemeinschaftshaus sei auch schon angeschlossen. Der Router müsse allerdings noch geliefert werden, ergänzte Ortsbürgermeister Otto Wienecke. Ortschaftsratsmitglied Sigrid Gühne bestätigte, dass im Ortsteil Hagenau alles fertig sei, was den Glasfaserausbau betrifft. Doch sie konnte nicht nur Positives über die Arbeiten, die der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) in Auftrag gab, berichten.