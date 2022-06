Kalbe möchte mittels Dorferneuerung Sporthallen sanieren

Ein neuer Hallenboden und Prallwände für die Sporthalle in Brunau sowie die energetische Sanierung der Sporthalle in Kakerbeck hat sich der Kalbenser Stadtrat nun auf die Fahnen geschrieben. Doch diese Maßnahmen kosten Geld. Wie möchte die Stadt Kalbe diese Ausgaben finanzieren?

Die Turnhallen in Kakerbeck und Brunau sollen saniert werden.

Kalbe - Nachdem die Sporthalle in Brunau, die neben dem Vereinssport auch für den Schulsport genutzt wird, bereits neue Fenster und ein neues Dach erhalten hat, soll die Sanierung des Gebäudes nun weitergehen. Was muss noch gemacht werden und wie ist dies zu finanzieren? Und auch die Turnhalle in Kakerbeck hat Sanierungsbedarf. Sollen auch dort Arbeiten erfolgen?