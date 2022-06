Kalbenser Bänkefest wird zum „Pänkefest“

Die Altstadtbande, wie sie sich selbst taufte, beteiligt sich in jedem Jahr am Bänkefest. Als witziges Motto gab es dieses Mal eine ?Punk-Bank? vor der Friseurstube von Nicole Kühnel, der Frisörin der Altstadt. So wurde das Kalbenser Bänkefest bei ihr zum ?Pänkefest?.

Fotos: Stefanie Brandt