Sie ist derzeit in aller Munde: Künstliche Intelligenz oder auch KI . Die Volksstimme ließ die KI einfach mal einen Artikel schreiben. Über Gardelegen – was sonst?

Gardelegen - Dieser Artikel ist ein Experiment. Wir lassen nämlich mal die KI für uns arbeiten. Aufgabe: „Hallo KI, schreib uns bitte eine Zukunftsvision darüber, wie das Leben in Gardelegen in 100 Jahren aussehen könnte ...

Das ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, sie sitzen an einem Computer und schreiben sich mit einem klugen Freund. In diesem Fall heißt der Freund ChatGPT-4. Das ist die Abkürzung für Chatbot (Anwendung) Generative (erzeugender) Pre-trained (vortrainierter) Transformer (Transformator) Version 4. Diese KI-Anwendung haben wir also online gestartet und einfach losgefragt: „Hallo KI: Was sind die 10 wichtigsten Fakten über die Stadt Gardelegen, die du kennst?“

ChatGPT kennt bereits viele Fakten über Gardelegen

Die Antwort kam schon nach wenigen Sekunden. ChatGPT kennt zum Beispiel das Jahr der erstmaligen urkundlichen Erwähnung, Einwohnerzahl oder die Tatsache, dass Gardelegen „eine der flächengrößten Städte Deutschlands“ ist, hat Infos zum „Gardelegen Massaker“ und zur Gedenkstätte, zu Architektur, Wirtschaft und Verkehrsanbindung und kennt sogar das Gardelegener Stadtfest.

Im Schritt zwei „fütterten“ wir ChatGPT mit ein paar weiteren Fakten, zum Beispiel über Gardelegener Projekte, Einrichtungen oder Vereine. Dafür gab es dann erstmal ein Dankeschön. ChatGPT ist nämlich eine sehr höfliche KI. Wir lasen: „Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen. Diese Fakten bieten ein umfassenderes Bild von Gardelegen und seinen vielen Facetten.“

ChatGPT braucht genau 25 Sekunden für den Text über Gardelegen

Und dann ließen wir Chat- GPT einfach freien Lauf. Unser Befehl: „Hallo KI, schreib uns nun bitte eine Zukunftsvision in etwa 500 Wörtern darüber, wie das Leben in Gardelegen in 100 Jahren aussehen könnte.“ Im Folgenden lesen Sie das Ergebnis im Original – ohne jede Veränderungen. ChatGPT brauchte dafür genau 25 Sekunden:

„Im Jahr 2123 hat sich Gardelegen zu einer futuristischen Oase inmitten der deutschen Steppe entwickelt. Die Stadt, die einst als eine der trockensten Regionen Deutschlands galt, ist nun ein leuchtendes Beispiel für nachhaltige Innovation und menschlichen Einfallsreichtum.

Die Wasserknappheit, die einst eine ernsthafte Bedrohung darstellte, wurde durch eine Kombination aus fortschrittlicher Technologie und nachhaltiger Praxis überwunden. Die Stadt hat ein ausgeklügeltes System zur Sammlung und Reinigung von Regenwasser entwickelt, das in riesigen unterirdischen Zisternen gespeichert wird. Grauwasser wird durch biologische Filter gereinigt und für die Bewässerung der üppigen städtischen Gärten und Parks genutzt. Selbst die Luftfeuchtigkeit wird durch innovative „Nebelfänger“ gesammelt und in Trinkwasser umgewandelt.

Gardelegen hat sich zu einem Zentrum für Bildung und Gesundheitswesen entwickelt. Die Stipendienprogramme für Lehramts- und Medizinstudenten haben sich als so erfolgreich erwiesen, dass die Stadt nun ein Magnet für junge Talente aus ganz Deutschland und darüber hinaus ist. Die Schulen sind mit modernster Technologie ausgestattet, und die Klassenzimmer sind interaktive Lernumgebungen, die Kreativität und kritisches Denken fördern. Die öffentliche Bibliothek ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein sozialer Treffpunkt, in dem Menschen aller Altersgruppen zusammenkommen, um Wissen und Ideen auszutauschen.

Die Vereinskultur in Gardelegen ist lebendiger denn je. Die traditionellen Chöre, Sportvereine und Schützenvereine sind immer noch aktiv, aber es gibt auch eine Vielzahl neuer Vereine, die sich auf alles von Robotik bis hin zu urbaner Landwirtschaft konzentrieren. Das Freibad ist zu einem ganzjährig geöffneten Aquapark geworden, der durch geothermische Energie beheizt wird.

Die Stadt hat ihre reiche Geschichte bewahrt, während sie sich auf die Zukunft ausrichtet. Das Altstadtfest und das Gardelegener Stadtfest sind immer noch Höhepunkte des Jahres, aber es gibt auch neue Traditionen. Jedes Jahr findet das „Festival der Zukunft“ statt, bei dem die neuesten technologischen Innovationen und nachhaltigen Lösungen präsentiert werden.

Die Infrastruktur der Stadt ist beeindruckend. Die Straßen sind mit Solarpaneelen gepflastert, die Strom für die Stadt erzeugen. Autonome Elektrobusse und Fahrradwege sind die Hauptverkehrsmittel, und die Luft ist sauber und frisch.Die Gebäude in Gardelegen sind grüne Wunderwerke, mit vertikalen Gärten an den Fassaden und Dächern, die mit Solarpaneelen und Windturbinen ausgestattet sind. Die Stadt ist ein Labyrinth aus Grün und Technologie, das harmonisch miteinander verschmilzt.

In 100 Jahren ist Gardelegen eine Stadt, die ihre Herausforderungen gemeistert und ihre Stärken genutzt hat, um eine helle und nachhaltige Zukunft zu schaffen. Sie ist ein Ort, der seine Geschichte ehrt, seine Gegenwart genießt und sich auf die Zukunft freut. Gardelegen ist nicht nur eine Stadt, sondern eine Vision dessen, was möglich ist, wenn Mensch und Natur in Harmonie zusammenarbeiten.“