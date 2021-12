Kinderklinik Gardelegen: Arzt und Pflegepersonal erheben Vorwürfe gegen Betreiber Salus-Altmark-Holding

Werden hinter den Kulissen bereits Fakten geschaffen? Die Kinderklinik in Gardelegen steht kurz vor dem Aus, obwohl der Kreistag des Altmarkkreises zuletzt gegen eine schnelle Schließung stimmte.

Die Anzeichen verdichten sich, dass die Kinderklinik in Gardelegen in Kürze geschlossen wird.

Gardelegen/Salzwedel - In wenigen Tagen berät der Aufsichtsrat der Salus-Altmark-Holding über das Schicksal der Kinderklinik in Gardelegen. Die Holding betreibt das Altmark-Klinikum mit den Krankenhäusern in Salzwedel und Gardelegen.

Bereits länger ist bekannt: Die Kinderklinik in Gardelegen soll geschlossen werden. Wirtschaftliche Gründe und Probleme bei der Personalgewinnung nennt die Holding als Ursache. Doch in einem offenen Brief eines Arztes, der der Volksstimme vorliegt, werden nun schwere Vorwürfe gegen die Klinikleitung und die Geschäftsführung erhoben. Auch das Pflegepersonal berichtet von großen Enttäuschungen.

