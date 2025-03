Kalbe - Lange Zeit war in puncto Kinderbetreuung – zumindest in der hiesigen Region – immer nur vom Fachkräftemangel die Rede gewesen. Inzwischen hat sich das Blatt aber gewendet und es gibt stattdessen einen Kindermangel. So wird in Gardelegen mittlerweile sogar über betriebsbedingte Kündigungen nachgedacht. Ist das auch in der Einheitsgemeinde Kalbe zu befürchten?

