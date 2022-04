Kofferpacken für 38 Wahllokale in Gardelegen

In der Verwaltung ist für die Bundestagswahl am kommenden Sonntag, 26. September, alles vorbereitet. Gewählt werden konnte aber bereits seit dem 26. August – per Briefwahl. Gut 2900 Wahlberechtigte haben davon bisher Gebrauch gemacht. Darunter sind auch sechs Deutsche, die im Ausland leben.

Gardelegen - Er fällt auf, der hölzerne, rotgepinselte Pfeil mit der Aufschrift Wahllokal an der Wand der Wahlzentrale im Haus II der Stadtverwaltung. Nicht nur wegen seiner auffälligen Farbgestaltung, sondern es erinnert auch an alte einschlägige DDR-Filme. Woher genau dieses Schild stammt, ist nicht hundertprozentig klar. „Es könnte sein, dass das Schild mal aus Jeggau zurückkam“, sagt Heidi Wiechmann. Sie ist in der Stadtverwaltung unter anderem für die Wahlen zuständig. Dieser Pfeil spielt heute natürlich keine Rolle mehr. Vielmehr sind alle Wahllokale ordentlich beschildert. 38 sind es insgesamt, sieben davon in der Kernstadt. Alle Wahlvorstände sind besetzt. Insgesamt werden bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag, 26. September, 231 Helfer im Einsatz sein. Das kleinste Wahllokal befindet sich in Sachau, das größte in Mieste.