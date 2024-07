In Gardelegen haben in zwei Nächten zwei Mal Mülltonnen gebrannt, davon standen einige vor einem Kindergarten. Es gibt besseres, als Kinder mit einem feurigen Hobby zu ängstigen.

Gardelegen - So ein Feuer kann schnell außer Kontrolle geraten. Menschen können zu Schaden kommen. Auch bei Feuern wie den abgefackelten Mülltonnen in den vergangenen Tagen in Gardelegen. Spontane Selbstentzündung ist übrigens in Bezug auf Mülltonnen schon quasi nicht vorstellbar, sagen Experten – bei zwei in zwei Nächten und einem Heckenbrand einfach unmöglich. Dass jemand die Mülltonnen vor einer Kita anzündet, setzt der Dreistigkeit die Krone auf.