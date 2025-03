Tiere verhungern lassen und dann weggeworfen Kommentar zu toten Schafen in Gardelegen: Schämen Sie sich!

In Gardelegen ließ ein Unbekannter mehrere Schafe verhungern. Dann wurden sie wie Müll am Straßenrand weggeworfen. Am Ende verschwanden einige Kadaver auch noch spurlos - um Spuren zu verwischen? Ein Umgang Tieren, der fassungslos macht.