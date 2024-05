Seit über 100 Jahren eine Tradition in Jerchel (bei Gardelegen) ist das Kränzchenreiten am Pfingstsonntag.

Kränzchenreiten am Pfingstsonntag in Jerchel

Kränzchenreiten 2023 in Jerchel. Lokalmatador Roland Plath hatte Falk gesattelt, ein schweres Kaltblutpferd, das ordentlich durch die Bahn donnerte. Am Ende schaffte es das Reiter-Pferd-Paar auf Platz zwei.

Jerchel. - Die Jercheler Kränzchenreiterfreunde erwarten wieder zahlreiche Besucher und vor allem auch viele Reiter-Pferd-Paare zum traditionellen Freizeitreiterspaß am Pfingstsonntag, 19. Mai, in Jerchel. Und zwar zum Kränzchenreiterfest auf der Freifläche unweit des Friedhofes.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, teilte Andrea Gerloff vom Vorbereitungsteam mit. Das Programm steht im Wesentlichen fest. Los geht es am Pfingstsonntag um 14 Uhr. Für die jüngsten Besucher wird eine Hüpfburg aufgebaut sein. Außerdem gibt es diverse Imbiss- und Getränkeangebote. Ebenso wird es das legendäre Feiertagskuchenbüfett zur Kaffeezeit geben. Neben dem Kränzchenreiten für Erwachsene und Jugendliche findet auch wieder ein Ringreiten für Kinder statt. Die Sieger und Platzierten können sich auf schöne Sachpreise freuen.

Kränze werden in Handarbeit hergestellt

Am Freitag, 17. Mai, wird Grünes aus dem Wald geholt – für die Dekoration des Festplatzes und für die Kränze. Treffpunkt für alle Helfer ist um 17 Uhr bei Familie Gerloff. Die Kränze werden dann natürlich in Handarbeit hergestellt. Das Wickeln beginnt um 19 Uhr ebenfalls bei Familie Gerloff. Wer mitmachen will, ist willkommen.

Am Sonnabend wurde bereits die Bahn aufgebaut. Wer also im Vorfeld üben möchte, kann schon mal durch die Wettkampfbahn reiten. Nähere Informationen dazu gibt es per E-Mail an kraenzchenreiten-jerchel@web.de. Unter dieser Mail-Adresse werden auch Anmeldungen für die Teilnahme am Wettkampf entgegengenommen.