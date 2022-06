Jugendclub Mood Kritik an der mobilen Jugendarbeit in den Gardelegener Ortsteilen

Nicht nur die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr so manches Angebot des Jugendclubs Mood gecancelt, auch aufgrund von fehlendem Personal ließen sich einige Vorhaben nicht umsetzen – vor allem in der mobilen Jugendarbeit in den Ortsteilen. Das führte zu Kritik.