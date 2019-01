Gemälde von Wilhelm I., Wilhelm II. sowie Friedrich III.hängen jetzt im Jagdschloss von Letzlingen.

Letzlingen l Sie waren häufig Gastgeber bei den seit 1843 alljährlich im Herbst stattfindenden königlich-preußischen Hofjagden – auch Kaiserjagd genannt – in der Colbitz-Letzlinger Heide und sind am Freitag wieder in das Jagdschloss von Letzlingen zurückgekehrt – in Form von drei großen Gemälden. Die Rede ist von Wilhelm I., Wilhelm II. sowie Friedrich III.. „Heute ist ein besonderer Tag, da die Kaiser zurück im Jagdschloss von Letzlingen sind. Nun ist der Speisesaal ein richtiger Kaisersaal“, freute sich Professor Dr. Konrad Breitenborn von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, der den Gästen viel darüber berichten konnte.

So ist das Bild von Kaiser Wilhelm I. (1797 bis 1888) lediglich in einer Kopie nach Paul Bülow um 1885 gemalt worden.

Einschnitte im Gemälde

Friedrich III. wurde von Anton Weber um 1888 gemalt und Wilhelm II. von Eduard Behrendt um 1900, wie Breitenborn begeistert erzählte.

Mit ihm freuten sich zahlreiche Gäste – die Stühle im Saal waren bis hin zum letzten besetzt – die der Einladung der Stiftung zur Einweihung gefolgt waren.

So auch die freiberufliche Gemälderestauratorin Andrea Himpel. Sie zeigte mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation auf, in welch schlechtem Zustand sich zum Beispiel das Gemälde von Wilhelm II. befand. Diese Gemälde war überseht mit Messereinstichen. „Es wurde vermutlich mit einem Messer aus dem vorherigen Rahmen geschnitten“, erzählte sie den Gästen, die ihr interessiert zuhörten.

Hinzu kam, wie Andrea Himpel ausführlich erklärte, dass die Farben der Gemälde sehr stark ausgeblichen waren.

Nach einiger Zeit hatte sie jedoch aber auch diese Schäden beseitigt, wie sie im Letzlinger Jagdschloss berichtete.

So erstrahlen die Gemälde, die alle weit über 100 Jahre alt sind, in einem neuen Glanz.

Platziert auf der vom Eingang ausgehend rechten Seite, werden die Bilder den Besuchern bereits beim Betreten des Speisesaals künftig ins Auge fallen.

Musikalisch umrahmt wurde die Einweihung des „Kaisersaals“ mit seinem Gemälden von den Letzlinger Jagdhornbläsern mit zum Thema passenden Jagdliedern.