Künstlerstadt-Verein Kalbe gestaltet Trabi-Bude um

Einen Treffpunkt für junge Erwachsene in der Trabi-Bude schaffen, das hat sich der Künstlerstadt-Verein Kalbe auf die Fahnen geschrieben und nun umgesetzt. Der Verein schildert, was verändert wurde und worauf sich Besucher und Künstler dort freuen können.

Kalbe - Die Trabi-Bude des Künstlerstadt-Vereins an der Gerichtstraße in Kalbe kommt nun aufgeräumt daher. In den letzten Wochen des vergangenen Jahres wurde die Räumlichkeit dort von den Mitgliedern und Mitarbeitern komplett umgestellt und somit auch umgestaltet. „Wir haben alles neu aufgestellt“, berichtet Vereinschefin Corinna Köbele. Und das gilt nicht nur für die Trabi-Bude, sondern auch für die nebenstehende Werkstatt. Die Vereinschefin erläutert, was verändert wurde und wie Kulturinteressierte davon profitieren.