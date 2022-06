Küssen verboten beim Konzert: Altmärkische Frauenband überrascht Gardelegener

Dass eine stille Nacht nicht unbedingt still sein muss, erleben die Gäste in der Jävenitzer Kirche.

Jävenitz - Schwungvoll ging es am Sonnabend in Jävenitz in die Vorweihnachtszeit. Denn die Frauenband Blonder aus Osterburg gestaltete mit Pfarrer Jürgen Brilling zusammen eine moderne musikalische Andacht.