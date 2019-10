Ein Ladendieb wollte in einem Lebensmittelmarkt in Gardelegen Lebensmittel stehlen. Der Versuch scheiterte. Symbolfoto: Martin Rieß

Ein etwa 50 Jahre alter Mann wollte in einem Supermarkt in Gardelegen Lebensmittel im Wert von etwa 60 Euro stehlen. Der Versuch scheiterte.

Gardelegen l Einen dreisten Ladendiebstahl hat es jetzt vor dem Tag der Deutschen Einheit in einem Einkaufsmarkt am Klammstieg in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) gegeben. Eine männliche Person hatte den Markt mit einer blauen Tasche betreten, teilte die Polizei gestern mit. Darin verstaute er Lebensmittel und Tabakwaren im Wert von etwa 60 Euro. Danach passierte der Mann den Kassenbereich – allerdings ohne zu bezahlen. Der Ladendieb, der offenbar stark alkoholisiert war, wurde vom Personal des Marktes angesprochen. Daraufhin ergriff er die Flucht. Das Diebesgut ließ er zurück. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, schlank. Bekleidet war er mit einem blauen Jogging-anzug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardelegener Revierkommissariat unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.