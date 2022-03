Lebensmittel: Ein neues Angebot im Gardelegener Stadtzentrum

Ein Lebensmittelangebot in der Innenstadt – das gibt es nun wieder in Gardelegen. Es handelt sich allerdings um einen Lebensmittelmarkt der etwas anderen Art.

Franziska Klotz und Rudolf Sasse aus Engersen eröffnen heute in Gardelegens Fußgängerzone einen Lebensmittelmarkt.

Gardelegen - Ein Koch mit Meisterabschluss und studierter Landwirt sowie eine Logistikmanagerin und Betriebswirtschaftlerin mit Diplom sitzen nicht im Büro, sondern krempeln die Ärmel hoch und packen an. Nicht nur auf dem eigenen Bio-Hof in Engersen, dem Riethwiesenhof, sondern nun auch in Gardelegen.