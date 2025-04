Nach dem RTL-Bericht am Donnerstagabend über die vom Wallraff-Team aufgedeckten Missstände in Kaufland-Märkten fielen am Freitagvormittag große Teile der Kühltechnik im Gardelegener Kauflandmarkt aus.

Gardelegen. - Viele Kunden waren etwas merkwürdig berührt, die am Freitag und auch am Sonnabend im Gardelegener Kaufland-Markt ihre Einkäufe erledigen wollten. Am Freitag war ein Großteil der Kühlvitrinen und Truhen leergeräumt. „Aufgrund technischer Probleme können keine Waren aus diesem Regal entnommen werden“, hieß es auf leuchtend orangefarbenen Zetteln. In einigen standen noch Produkte, ein Großteil war schon komplett leergeräumt, wie der Bereich der Tiefkühlkost nahe den Kassen.