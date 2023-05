Mit einem Speed-Dating zum Jahresbeginn wollte das Landesbildungsministerium neue Lehrkräfte per Quereinstieg für die Sekundarschule Kalbe gewinnen. Doch bisher hat es kaum eine personelle Verbesserung gegeben. Vor kurzem kam es kurzzeitig so gar zu weiterem Unterrichtsausfall. Wie reagiert das Landesschulamt?

Lehrermangel in Kalbe. Eltern sorgen sich um Zukunft ihrer Kinder

An der Sekundarschule Kalbe herrscht nach wie vor Lehrermangel. Die Eltern der Schüler sind um die Bildung und die Zukunft ihrer Kinder besorgt.

Kalbe - Nach wie vor sind die Eltern der Schüler der Sekundarschule Kalbe unzufrieden mit der Personalsituation an der Schule. Nun startet gerade die erste Woche nach den Maiferien, doch bevor diese begannen, gab es in der Bildungseinrichtung in Kalbe wieder vermehrt Unterrichtsausfall. Zum ohnehin knapp besetzten Lehrerpersonal kam hinzu, dass Lehrer krank gemeldet waren oder sich mit ihren Klassen auf Klassenfahrt befanden. Weniger Lehrer vor Ort bedeutet weniger Unterricht für die Schüler. „Wie soll es nur weitergehen?“, fragen sich die Eltern der Sekundarschüler.