Lichterfahrt in Kalbe: Der Weihnachtsmann kommt mit dem Barkas

Gleich 15 Feuerwehrfahrzeuge, darunter ein alter Barkas, fuhren am Sonntag durch Kalbe, ausnahmsweise ganz langsam, denn die Lichterfahrt erlebte ihre zweite Auflage. Was hat es damit auf sich?

Der Weihnachtsmann fuhr in diesem Jahr auf der hundertjährigen Vahrholzer Handdruckspritze mit. Gezogen wurde diese vom Barkas 1000, der mit seinen Lichterketten und einer Rentier-Kutsche auf dem Dach gleich noch schicker aussah.

Kalbe - Manch schöne, alte Tradition ist in der Corona-Pandemie verloren gegangen. In Kalbe aber wurde eine hinzugewonnen. Zum zweiten Mal fand dort am Wochenende die Lichterfahrt der Feuerwehr statt – sehr zur Freude der Mildestädter.