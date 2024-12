Das Publikum wird zum Chor beim Adventskonzert in der Klosterkirche. Dabei wird in dem Gardelegener Ortsteil eine Tradition fortgeführt.

Lieder – auch zum Mitsingen – bei Laternenlicht in Kloster Neuendorf

Liedermacher Jürgen Brilling gab am Sonntag mit Tabiha Harzer bereits das dritte Konzert in der Stadtkirche zu Bismark.

Kloster Neuendorf/VS. - Zu einem besonderen Weihnachtskonzert lädt das Pfarramt Kloster Neuendorf für Sonnabend, 14. Dezember, ab 17 Uhr in die Klosterkirche zu Kloster Neuendorf ein. Auf die Besucher wartet ein musikalisches Advents- und Weihnachtsprogramm, präsentiert von Tabiha Harzer und Pfarrer Jürgen Brilling, Sie werden nicht nur als Duo fröhliche oder besinnliche Töne anschlagen, auch das Publikum ist gefragt. Denn das Programm geht am Ende in ein gemeinsames Liedersingen über.

Die Klosteranlage wird selbstverständlich wieder festlich geschmückt sein. Für das schummrige Licht werden rund 200 Laternen sorgen.

Tradition wird weitergeführt

Mit letzteren hat es eine ganz besondere Bewandtnis: Der Ursprung des Laternenabends in Kloster Neuendorf geht nämlich auf das Jahr 2019 zurück. Damals wurden 180 Jahre Adventskranz gefeiert. So lange besteht diese Tradition schon. Das Ziel: 180 Laternenspenden für die Klosterkirche.

Und das haben die Klosteraner – siehe oben – mittlerweile auch längst erreicht. Aber es gibt auch noch ein ehrgeizigeres Ziel. Denn letztlich sollen in der Klosterkirche so viele Laternen leuchten, wie das Gotteshaus an Jahren zählt.

Ziel sind 792 Laternen zu sammeln

Und das wären dann stattliche 792 Laternen. Denn die erste urkundliche Erwähnung des Zisterzienserinnenklosters geht auf das Jahr 1232 zurück.

Wer dabei mithelfen möchte und noch Laternen, Kerzen oder Geld für Kerzen spenden möchte, ist deshalb herzlich willkommen. Eine Spendenbescheinigung wird vom Kreiskirchenamt ausgestellt.

Am Konzertabend selbst gibt es dann nicht nur Gutes für Augen und Ohren, sondern auch fürs leibliche Wohl. Die Vorbereitungsgruppe wird dafür sorgen, teilte Susann Schütze vom Klosteraner Pfarramt mit.