Pokalwettkampf der Jugendwehren Löschangriff: Der große Pott steht jetzt für immer in Jävenitz

Der Wanderpokal steht für immer in Jävenitz. Denn das Team hat zum dritten Mal in Folge das Siegertreppchen beim Pokallauf der Jugendwehren in Wernstedt erklommen.