Lösung für Probleme der Kalbenser Sekundarschule ist nicht in Sicht

Kalbe - Sie konnten zwar nicht die Probleme aus der Welt, aber dafür zumindest noch mehr Verständnis füreinander schaffen: Zwischen der Schulleitung der Sekundarschule „Johann Friedrich Danneil“ in Kalbe und Elternvertretern hat es in dieser Woche Gespräche gegeben. Thema war die angespannte Personalsituation in der Bildungseinrichtung, die vor den Herbstferien dazu geführt hatte, dass teils in den Distanzunterricht gewechselt worden war – und zwar nicht coronabedingt (Volksstimme berichtete).