Mit einem VW T1 der Marke Eigenbau mit Fahrradantrieb ist eine Gruppe von Berliner Protestlern unterwegs. Ziel ist das VW-Werk in Wolfsburg. Am Dienstagabend machten sie Station auf dem Rathausplatz in Gardelegen, hier Alexander Neumann (links) und Harry Liebreich.

Foto: Cornelia Ahlfeld