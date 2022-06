Mandy Schumacher weist Kritik an Mitarbeiterin zurück

Gardelegen - Im Rahmen des Demokratie-Festivals im Gardelegener Bürgerpark in der vergangenen Woche hatten sich Bürgermeisterin Mandy Schumacher und die Landtagsabgeordnete Sandra Hietel Zeit genommen, um in einer Diskussionsrunde Fragen von Jugendlichen zu beantworten. Diese äußerten dabei zum Teil Kritik an der Kommunikationspolitik der Gardelegener Verwaltung.