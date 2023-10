Freche Sprüche und volle Tüten gibts seit Donnerstag auf dem Holzmarkt. Gratis sind allerdings nur die Frotzeleien der Hamburger Verkäufer in ihren großen Trucks.

Mit Video: Marktschreier in Gardelegen - Lauter Einkaufsspaß mit frechen Sprüche inklusive

Gilde der Marktschreier macht Station in Gardelegen. Auch Nudel-Kiri packt jede Menge "bei".

Gardelegen - Zu hören sind sie schon, da ist man noch gar nicht um die Ecke rum: „Du mit deine Nudeln dahinten, wer kauft denn schon bei dir?“, dröhnt es aus dem Lautsprecher links vor der Kirche. „Du bist so hässlich Milka-Futzi, du mit deiner türkischen Schokolade ...“ schallt es quer über den Markt zurück ...

Im Video: Trubel durch Marktschreier in Gardelegen - So wird verkauft

Mit den lauten Marktschreiern war ordentlich Trubel auf dem Markt in Gardelegen. (Kamera: Franziska Peinelt, Schnitt: Christian Kadlubietz).

Marktschreier in Gardelegen: Von Schnucki bis Süße – und immer per Du

Milka Futzi, eigentlich Milka-Maxx, brummelt vor sich hin, füllt nebenbei eine Riesentüte mit Keksen, pfeffert die leeren Warenkartons direkt vor seinen Truck und drückt den Beutel dann einer Kundin in die Hand: „Da Süße! Kannste heute Abend deinem Mann durchf...üttern“. Die Frau guckt ein bisschen verdattert und lacht schließlich. Über das Du und über den frechen Spruch. Ihre EC-Karte will sie dann zum Bezahlen trotzdem nicht rausrücken, auch wenn der Schreihals vor ihr versichert: „Gib her, bring ich dir nachher gleich wieder, ehrlich.“

Milka-Maxx packt ein. Foto: Gesine Biermann

Aber auch das ist natürlich Spaß. Nur Bares ist Wahres für die Herren Marktschreier. Und die nehmen gestern Vormittag zum Start ihrer Tour in Gardelegen ganz gut ein. Dafür gibt’s Unterhaltung und ordentlich Rabatt: „Hier geb ich dir noch was bei, und hier noch ’n Camembert obendrauf“, tönt Käse-Mai.

Nudel-Kiri von gegenüber packt in jede Nudel-Tüte gleich noch „ne Flaschen Vino“ mit dazu: „Schmeckt scheußlich, muss aber weg“, schreit er. Aal-Hinnerk steckt seinen Fisch „in eine echte Gucci-Tasche“ aus weiß-blauem Kunststoff, mit seinem Firmenlogo drauf, reicht sie von seinem Truck zu einer älteren Dame herunter und fragt frech: „Sag mal Schnucki, bist du so klein, oder stehst du da in einem Loch?“ Auch seine Kundin grinst.

Aal-Hinnerk in seinem Truck. Foto: Gesine Biermann

Empfindlich sein darf man tatsächlich nicht, wenn man mit den Herren der „einzig wahren Marktschreier-Gilde“ zu tun hat. Immerhin kommen die direkt vom Hamburger Fischmarkt, versichert Veranstalter Achim Borgschulze gestern gut gelaunt und lädt Bürgermeisterin Mandy Schumacher gleich mal in den Fisch-Truck vom Aal Hinnerk ein.

Drei Tage lang freche Sprüche und Rabatt in Gardelegen

Die klettert, ebenfalls gut gelaunt, sehr gern nach oben. Dort bleibt sie zwar lieber beim professionellen Sie, hält sich aber – ganz im Sinne der sympathischen Schreihälse, nicht mit langen Worten auf. „Ich möchte ja hier schließlich nicht zwischen Ihnen und ihrem Fisch stehen“, sagt sie und wünscht gutes Gelingen und viel Spaß.

Und den gibt es dann natürlich auch gleich wieder. Unüberhörbar. Mit Sprüchen wie: „Du sollst abhauen, du Knallkopp.“ Oder: „Und die muss ich die ganze Woche ertragen, die Heinis da drüben.“ Letzteres trifft für die Gardelegener zwar nicht ganz zu, aber noch ein bisschen:

Denn auch noch Freitag und Samstag sind die Marktschreier vor Ort. Erst am Samstag nach 19 Uhr werden die Riesentrucks wieder aus Gardelegen herausrollen. Bis dahin gibts also noch ordentlich Geschrei auf dem Holzmarkt. Apropos: Wird man dabei nicht heiser? „Quatsch“, sagt Milka-Maxx grinsend. „Das machen wir doch jeden Tag.“