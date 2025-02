Kalbe/Gardelegen/Altmarkkreis. - In der Altmark steht ein riesiges Bauprojekt an. Der Südostlink+, eine Mega-Stromtrasse, wird wohl auch durch ein großes Waldgebiet im Süden Gardelegens führen, und vielfach – notfalls auch gegen den Willen der Eigner – über privaten Boden. Einverstanden ist damit nicht jeder. Zweifel an der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden bei einer Veranstaltung am 18. Februar 2025 in Kalbe laut.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.