Die neue Mega-Stromtrasse SüdOstLink+ soll laut Vorschlag des Vorhabenträgers 50Hertz auch durch die Region Kalbe verlaufen. Was bedeutet das für dortige Landwirte?

Mega-Stromtrasse: Gewaltiger Eingriff in die Landwirtschaft

Bauern in Kalbe äußern Befürchtungen

Die GbR-Mitglieder Magnus Simon-Hallensleben (hinten von links), Friedrich-Karl Bodin und Attila Wichmann betrachten gemeinsam mit Betriebsleiter Christian Bönki (vorn) am Computer die Karte des SüdOstLinks+.

Kalbe - Als „gewaltigen Eingriff in das Bodengefüge“, so Annegret Jacobs von der Kreisgeschäftsstelle des Bauernverbandes, sehen Landwirte die Schaffung des sogenannten SüdOstLinks+. Dieser ist Teil einer Mega-Stromtrasse, die von Mecklenburg-Vorpommern nach Bayern und dabei auch mitten durch die Altmark verlaufen soll. Die Einheitsgemeinde Kalbe wäre laut Vorschlagskorridor unmittelbar betroffen. Aber was bedeutet das für die hiesige Landwirtschaft?