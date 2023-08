Zum zehnten Mal findet das Metal Frenzy Open Air 2024 in Gardelegen statt - und ein Headliner wird die Band Subway to Sally sein. Karten gibt es schon im Vorverkauf.

Gardelegen (vs/he) - Es ist amtlich: Vom 12. bis 15. Juni 2024 wird die zehnte Ausgabe des Metal Frenzy Open Air in Gardelegen stattfinden – und das mit hochkarätigen musikalischen Gästen.

Auch wenn die Festival-Ausgaben 2020 und 2021 pandemiebedingt nur in Form eines Streams übertragen wurden, statt die Metal-Fans auf dem „heiligen Acker“, wie Veranstalter Mathias Wiswede scherzt, am Erlebnisbad Zienau zu versammeln, werden sie als reguläre Veranstaltungen gewertet, sodass im kommenden Jahr ein Jubiläum gefeiert wird. Das Metal Frenzy lockt seit seiner Erstauflage 2014 immer mehr Fans der unterschiedlichen härteren Musikrichtungen in die Hansestadt. Und das wird auch 2024 so sein, zumal es den Veranstaltern schon gelungen ist, eine auch über die Szene hinaus bekannte Band zu verpflichten: Subway to Sally.

„Das Line-up wird jubiläumsbedingt noch hochkarätiger ausfallen als bisher“, kündigt Wiswede an. Bereits bestätigt sind die Bands „Endseeker“, „Wolfs Moon“, „Milking the Goatmachine“ sowie „Suidakra“.

Subway to Sally sind Headliner

Angeführt wird das Festival traditionell von drei Headlinern. Und Subway to Sally (STS) sind bereits bestätigt. Die Band ist auch weit über die Metal-Szene hinaus mit ihrer Folk- und Mittelalter-Stilistik bekannt und hatte schon mehrere Top Ten Platzierungen in den deutschen Album-Charts. „Wir sind sehr stolz auf diese Verpflichtung und freuen uns sehr, STS in der Altmark und vor allem für die Altmark präsentieren zu können“, so Wiswede.

Erneut soll das Festival zum Teil moderiert werden. „Die aus den Streams in den Jahren 2020 und 2021 bekannten Dark Ladies, die Metalmöhren Suzen Berlin und Britta Görtz stehen uns auch 2024 live zur Seite“, so der Veranstalter.

Tickets gibt es ab sofort im Volksstimme-Servicecenter

Wer beim Metal Frenzy 2024 mit von der Partie sein will, kann sich bereits Tickets sichern. „Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren – hier ist aktuell von einem Besucherrekord auszugehen“, sagt Wiswede. Die Karten gibt es natürlich im Volksstimme-Servicecenter am Rathausplatz 4 in Gardelegen, im Online-Shop (www.tickeria.de) und bei der Tourist-Information Gardelegen.