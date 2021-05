Motorsportler in Altmersleben sind rennbegeistert seit fünf Jahrzehnten

Der Motorsportclub Altmersleben, kurz MSC, feiert in diesem Jahr Jubiläum. Am 25. Mai 1971 wurde der Club gegründet. Im Sommer soll eine 50-Jahr-Feier stattfinden.

Vor 50 Jahren wurde der Motorsportclub Altmersleben gegründet, damals noch als MC Altmersleben. Auf der Urkunde ist als Gründungsdatum der 25. Mai 1971 zu lesen. Vorstandsmitglieder waren damals Jürgen Müller, der viele Jahre als Vorsitzender und Rennleiter fungierte, Robert Ensminger, Hans-Herbert Müller und Heidelore Weidenhagen.

Bereits Ende der 1960er Jahre gab es im Ort die Sektion Motorsport, die sich der Leistungsprüfungsfahrt widmete. Die Fahrten dazu fanden auf öffentlichen Wegen mit zugelassenen Serienmaschinen statt, die Sonderprüfung auf dem Gelände am Friedhof, dem heutigen MSC-Gelände. Mit dabei war auch Helmut Schulz. Auf der späteren Rennstrecke drehte er mit einer geländetauglich gemachten MZ Runden. Bei einer Veranstaltung des Allgemeinen Deutschen Motorsport Verbandes (ADMV) lernte er Heinz Teubner kennen, Mitglied der DDR-Nationalmannschaft im Moto-Cross und Deutscher Meister. Beim Bezirksvorstand für neue Motorsportstätten war er zum damaligen Zeitpunkt tätig. Es entstand die Idee, eine Moto-Cross-Strecke in Altmersleben zu errichten. Es folgten Verhandlungen mit Funktionären des deutschen Turn- und Sportbundes Kalbe und dem Bürgermeister vor Ort, erinnert sich Jürgen Nikolaus, der ebenfalls von Anfang an dem Motorsportclub angehört. In einer Broschüre anlässlich des 40-jährigen Bestehens sind diese Erinnerungen festgehalten.

Teubner stand den Renninteressierten zur Seite. Unterstützt von der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) vor Ort und der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft (BHG) Kalbe wurde das Gelände auf dem Mühlenberg streckentauglich gemacht. Ein erstes Nachwuchsrennen startete bereits im Sommer 1970. Es kamen zahlreiche Besucher.

Club auch im Westfernsehen zu sehen

Dabei blieb es nicht. Nach weiteren Verhandlungen auf Kreisebene wurde der Motorsportclub schließlich im Mai 1971 gegründet. Die Strecke wurde so ausgebaut, dass Nachwuchs-Moto-Cross dort möglich war. Bereits ein Jahr später, am 27. Mai 1972, wurde die erste Veranstaltung dieser Art dort ausgerichtet. Außerdem gab es damals auch sogenannte Rallyes für jedermann, die sogar auf den Straßen Altmerslebens ausgetragen wurden, Geschicklichkeitsturniere und Geländesportveranstaltungen. Außerdem erfolgten in Absprache mit der Verkehrspolizei auf dem Gelände am Mühlenberg Verkehrsteilnehmerschulungen und Aktionen mit Schulen, erinnert sich Jürgen Nikolaus.

Um DDR-Meisterschaften ausrichten zu dürfen, mussten ein Kampfrichterturm und eine Startrampe errichtet werden. Diese Arbeiten wurden 1976 begonnen. Im selben Jahr konnte der erste DDR-Meisterschaftslauf in Altmersleben eröffnet werden.

Während in den ersten Jahren die Moto-Cross-Fahrer mit Eigenbaumaschinen antraten, gab es Ende der 1970er Jahre für Günter Vetter, den damals leistungsstärksten Fahrer des Clubs, eine Wettkampfmaschine, eine CZ aus der damaligen Tschechoslowakischen Republik, aufgepeppt mit nachgerüstetem MZ-Zylinder. 1983 startete in Altmersleben das erste offenen Rennen in der Seitenwagenklasse. Zu dieser Veranstaltung kamen damals 18?000 Zuschauer. Trotz der allgemeinen Versorgungsengpässe in der Republik war es den Veranstaltern gelungen, für Speis und Trank für Teilnehmer und Besucher zu sorgen.

Der Motorsportclub schaffte es sogar ins Westfernsehen. 1985 hatte sich während der Vorbereitungen zu Rennwettkämpfen ein Fernsehteam des WDR angekündigt. Nachdem ein Beitrag über Motocross in der DDR in der BRD im TV lief, habe es im Rahmen des „kleinen Grenzverkehrs“ immer mehr Zulauf von Motorsportfans aus der BRD gegeben, schildert Nikolaus.

Als 1987 der Kreis Kalbe aufgelöst wurde, hatte das auch Auswirkungen auf den MC Altmersleben. Der Vorsitzende und Rennleiter Jürgen Müller, inzwischen Sekretär des Rates des Kreises in Kalbe, wurde beruflich nach Magdeburg versetzt. Er hatte das letzte Mal die Gesamtverantwortung in der DDR-Meisterschaft der Seitenwagenklasse inne.

Nach der politischen Wende trat der Club aus dem ADMV aus und dem Deutschen Motorsport Verband (DMV) bei. 1993 bekam der Verein den ersten Landesmeisterschaftslauf zugesprochen. Wieder wurde die Strecke umgestaltet.

Drei Generationen engagieren sich für Verein

Und wieder konnte der Verein sportliche Erfolge feiern. So stellte der MSC des Öfteren in den verschiedenen Altersklassen den Landesmeister. Aktuell ist der MSC mit Max Thunecke auch auf internationaler Bühne vertreten. Dieser beteiligte sich in den vergangenen Jahren in der Europameisterschaft (EMX). Dieses Jahr wird er, sofern die Saison startet, im ADAC MX Youngster Cup fahren, wie Henning Matys, beim MSC für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, mitteilt. Zudem sorge Thunecke dafür, dass die Familie Ensminger in dritter Generation im Verein vertreten sei. Sein Großvater Robert Ensminger gründete den Verein mit. Sein Onkel Jörg Ensminger fuhr in den 1990er Jahren erfolgreich und ist seit mehr als zehn Jahren nun der Vorsitzende des Vereins.

Für Altmersleben sei der MSC mehr als ein Club. „Das Sporthaus im Dorf wird ebenfalls über den Club betreut und dient der Damen-Sportgruppe als Treffpunkt“, so Matys.