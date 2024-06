Altmersleben - „Uns fehlen noch Streckenposten“, sagt Henning Matys vom Motorsportclub (MSC) Altmersleben gegenüber der Volkssstimme - und hofft, genau wie seine Mitstreiter, dass auf diese Woche noch einige Freiwillige gefunden werden.

Denn um am Sonnabend und Sonntag die Motocross-Veranstaltung auf dem Mühlenberg über die Bühne bringen zu können, braucht es insgesamt 21 dieser Aufpasser am Streckenrand. Elf waren bis Donnerstagabend erst gelistet.

Streckenposten sichern mit ihrer Arbeit einen regulären Rennverlauf ab, indem sie zum Beispiel etwaige Unfälle weitermelden oder darauf achten, dass keine Abkürzungen gefahren werden. Dafür erhalten sie eine tägliche Aufwandsentschädigung. Außerdem werden sie in Altmersleben kostenfrei mit Essen und Trinken versorgt.

Wer mindestens 16 Jahre alt ist und sich vorstellen kann, als Streckenposten mitzuhelfen, dass die 63. Crossveranstaltung auf dem Mühlenberg gelingt, sollte sich umgehend beim Vorsitzenden des MSC, Jörg Ensminger, unter der Rufnummer 0170/5370467 melden.

In Altmersleben wird sowohl am Sonnabend, 8. Juni, als auch am Sonntag, 9. Juni, ab jeweils 9 Uhr um Punkte für die Landesmeisterschaft, den Landespokal beziehungsweise für den LVMX-Pokal (Wertung der ostdeutschen Bundesländer) gewetteifert. Erwartet werden rund 200 Fahrer in der Quad-, der Classic- sowie in verschiedenen Soloklassen. Zudem wird auf viele interessierte Zuschauer gehofft. Frei nach dem legendären Motto: Der Berg ruft!