Mutmaßliche Dealer in Gardelegen vor Amtsgericht

Am 23. Februar dieses Jahres hob die Polizei eine Cannabis-Plantage in Gardelegen aus. Zwei Männer wurden als mutmaßliche Drogendealer verhaftet. Sie müssen sich nun wegen gemeinschaftlichen Handelns mit Betäubungsmitteln vor dem Schöffengericht im Gardelegener Amtsgericht verantworten.

Razzia in einem Wohnhaus an der Bahnhofstraße in Gardelegen. Hier tragen Kripo-Beamte große Papiersäcke mit der Aufschrift Canabis aus dem Haus.

Gardelegen - Sie wurden in Handschellen in den Saal 106 im Gardelegener Amtsgericht gebracht. Denn die beiden Angeklagten sitzen seit dem 23. Februar dieses Jahres in Untersuchungshaft. Und auf der Anklagebank war es am Montag, 5. September, auch eng. Neben den Angeklagten, die beide aus dem heutigen Serbien stammen und kein Deutsch können, und ihren Pflichtverteidigern, hatten dort auch die Dolmetscher Platz genommen.