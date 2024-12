Nach der Amokfahrt in Magdeburg: Rathaussingen unter Polizeischutz auch in Gardelegen

Gardelegen - Für viele Gardelegener ist es ein Termin, auf den sie sich lange vorher freuen: Zum Rathaussingen am Nachmittag des Heiligen Abend auf dem Rathausplatz treffen sich die Menschen jedes Jahr. Wenn zu Hause alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, nutzen sie die Möglichkeit, sich hier wiederzusehen, sich ein frohes Fest zu wünschen, mal wieder Bekannte zu treffen, die nur zu Weihnachten in der Stadt sind, und natürlich, um gemeinsam zu singen.

Rathaussingen Gardelegen nach dem Attentat im Magdeburg: Fahrzeuge blockieren die Zufahrten Foto: Gesine Biermann

In diesem Jahr stand die jahrzehntelange Tradition aber unter komplett anderen Vorzeichen: Das zwanglose Treffen fand diesmal unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Sämtliche Zufahrten zum Rathausplatz waren mit Feuerwehr- oder Polizeifahrzeugen und sogar mit Fahrzeugen aus dem Grünbereich der Stadt blockiert. Die Polizeipräsenz war deutlich größer: Nachwirkungen der Amokfahrt in Magdeburg vor wenigen Tagen.

Rathaussingen Gardelegen nach dem Attentat im Magdeburg: Nur ein Stück pro Ensemble erklang. Foto: Gesine Biermann

Zudem beteiligten sich die Bläsergruppe und die Chöre der Stadt aus Respekt und Trauer um die Opfer des Magdeburger Anschlages mit jeweils nur einem Stück oder einem Lied an der Veranstaltung. So bleibe dennoch die Gelegenheit für Gespräche, die in der aktuellen Situation wichtig seien, betonte Bürgermeisterin Mandy Schuhmacher. Viele Gardelegener nahmen dieses Angebot dankbar an.