Das werden die Neunt- und Zehntklässler der Sekundarschule Kalbe so schnell nicht vergessen: Die Landesverkehrswacht hielt am Mittwoch spannende Simulatoren bereit.

Kalbe - Wie kann ich mich aus einem Auto befreien, das sich gerade überschlagen hat? Die Kalbenser Schülerinnen Lilli Fischer und Alina Lamberts wissen jetzt Bescheid.

Denn sie gehörten zu den insgesamt 68 Neunt- und Zehntklässlern, die am Mittwochvormittag auf dem Hof der Sekundarschule in Kalbe an einem Sicherheitstraining der Landesverkehrswacht teilnahmen. Die war mit einem Team von fünf ehren- und auch hauptamtlichen Mitarbeitern erschienen und hatte neben dem Überschlagssimulator noch jede Menge andere interessante Technik zu bieten.

Da gab es zum Beispiel die E-Scooter-Station, die klar machte, wie schwierig es mitunter ist, so einen Elektroroller unfallfrei zu lenken. Da gab es aber auch den Pkw-Fahrsimulator, der den Teilnehmern zeigte, wie sich Restalkohol auf das Fahren auswirkt. Und da gab es den Aufprallsimulator, der deutlich werden ließ, was passiert, wenn ein Fahrer durchs Handy oder gar Tablet abgelenkt ist. Der Crash war so gut wie immer vorprogrammiert.

Die Verkehrswacht war auf Einladung von Schulsozialarbeiterin Juliane Pelka angereist.