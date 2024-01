Am 7. Dezember hat Brunaus Ortsbürgermeisterin Ortrun Cyris als Stadtratsvorsitzende Andreas Pietsch als Bürgermeister vereidigt.

Kalbe/Milde - Andreas Pietsch übernimmt am 8. Januar, das Amt des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Kalbe. Bereits bei seiner Vereidigung gab ihm sein Vorgänger Karsten Ruth mit auf den Weg, die Kernstadt und die Ortschaften zusammenzuhalten. Die Volksstimme hat bei drei Ortsbürgermeistern nachgefragt, was sie sich in den kommenden Jahren wünschen, wie sie sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Verwaltungschef vorstellen.